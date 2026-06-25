На "енергетичному Рамштайні" оголосили про 375 млн євро на підтримку України

На четвертому засіданні "енергетичного Рамштайну" у форматі G7+ у польському Гданську партнери оголосили про нові внески на загальну суму 375 млн євро на допомогу українському енергетичному сектору.

Про це за підсумками засідання повідомив віцепрем'єр-міністр та міністр енергетики Денис Шмигаль у Telegram, пише "Європейська правда".

Оголошені внески спрямують на відновлення енергетичних обʼєктів та у Фонд підтримки енергетики України. На засіданні "енергетичного Рамштайну" про нову допомогу оголосили США (154 млн євро), Швеція (137 млн євро), Норвегія (77 млн євро), Естонія (2,125 млн євро), Ісландія (550 тис. євро) та Литва (4 млн євро).

До обговорення долучилися 20 країн, представники ЄС та 6 міжнародних організацій.

За словами міністра енергетики, пріоритети України на 2026–2027 роки спрямовані на одночасне забезпечення стійкості енергосистеми в умовах війни та її повну інтеграцію до європейського енергетичного простору, що включає захист енергетичної інфраструктури, відновлення пошкоджених потужностей, розвиток розподіленої генерації, закачування газу до підземних сховищ та розвиток міждержавних інтерконекторів.

За 2026 рік партнери внесли до Фонду підтримки енергетики України понад 317 млн євро. Загальний обсяг незабезпечених потреб становить понад 650 млн євро, повідомив Шмигаль.

У квітні партнери України анонсували нові внески до Фонду підтримки енергетики на суму приблизно 100 млн євро.

Президент України Володимир Зеленський у виступі на засіданні Євроради 19 червня перерахував найважливіші потреби України для підготовки до наступної зими за сценарію, що війна триватиме далі.