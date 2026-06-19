Зеленський на Єврораді назвав критичні потреби України, щоб вистояти у наступну зиму

Президент України Володимир Зеленський у виступі на засіданні Євроради перерахував найважливіші потреби України для підготовки до наступної зими за сценарію, що війна триватиме далі.

Як повідомляє "Європейська правда", текст звернення президента опублікувала пресслужба ОПУ.

Зеленський зазначив, що Україна хотіла б завершення війни з РФ до зими 2026 року через поєднання інструментів тиску і дипломатії, проте якщо Кремль стоятиме на своєму – Україна потребуватиме чергового "зимового" пакета допомоги.

"Це має охоплювати енергетичний пакет: газ, дизель. Я не знаю, що вони зруйнують цієї зими чи перед зимою, тому я кажу: газ, дизель, бензин…. І, звичайно, нам треба пакет із 300 ракет – щонайменше 300 ракет, антибалістичних ракет, на 3-4 місяці цих масованих ударів… Допоможіть нам підготуватися до зими. Ми просимо вас про це зараз. У нас немає часу думати. У нас є лише один вибір – вирішити, що нам робити", – сказав Зеленський.

Крім того, він просив прискорити використання розблокованих грошей з "фонду миру" та закликав"коаліцію рішучих" допомогти з фінансуванням українського війська.

Нагадаємо, перед цим у четвер Україна та Німеччина підписали угоду, що передбачає спільну розробку антибалістичних систем ППО.

Наразі Україна та Європа критично залежні у цьому питанні від американських систем Patriot, подальше забезпечення яких під питанням через непередбачуваність американської адміністрації та поглиблений дефіцит ракет-перехоплювачів після війни США проти Ірану, що виснажила запаси близькосхідних союзників США.