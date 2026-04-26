Партнери анонсували 100 млн євро підтримки України на "енергетичному Рамштайні"

Віцепрем'єр-міністр та мінстр енергетики Денис Шмигаль заявив, що партнери України анонсували до Фонду підтримки енергетики додаткові внески на суму приблизно 100 млн євро.

Про це він сказав у неділю, 26 квітня, під час міжнародної конференції "Енергетичний Рамштайн", передає "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Шмигаль зазначив, що в рамках Фонду підтримки енергетики впроваджено новий інструмент – формування стратегічних резервів на випадок надзвичайних ситуацій в енергосекторі.

За його словами, сфера діяльності Фонду буде розширена – отримувачами допомоги з нього стануть муніципальні об'єкти.

Він розповів про нові внески українських партнерів до цього Фонду.

"До Фонду підтримки енергетики оголошено 100 млн євро внесків. Це демонструє новий рівень єдності та довіри до України", – заявив Шмигаль.

Втім, він визнав, що дефіцит Фонду складає 829 млн євро.

Нагадаємо, 24 лютого лідерам ЄС і країн-членів під час візиту до Києва показали розбиту російськими ударами ТЕЦ.

26 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що перший транш із 90 млрд Україна буде націлювати "на внутрішнє виробництво захисту", а також – на енергетику.