На "энергетическом Рамштайне" объявили о выделении 375 млн евро на поддержку Украины

На четвертом заседании "энергетического Рамштайна" в формате G7+ в польском Гданьске партнеры объявили о новых взносах на общую сумму 375 млн евро в помощь украинскому энергетическому сектору.

Об этом по итогам заседания сообщил вице-премьер-министр и министр энергетики Денис Шмыгаль в Telegram, пишет "Европейская правда".

Объявленные взносы будут направлены на восстановление энергетических объектов и в Фонд поддержки энергетики Украины. На заседании "энергетического Рамштайна" о новой помощи объявили США (154 млн евро), Швеция (137 млн евро), Норвегия (77 млн евро), Эстония (2,125 млн евро), Исландия (550 тыс. евро) и Литва (4 млн евро).

К обсуждению присоединились 20 стран, представители ЕС и 6 международных организаций.

По словам министра энергетики, приоритеты Украины на 2026–2027 годы направлены на одновременное обеспечение устойчивости энергосистемы в условиях войны и её полную интеграцию в европейское энергетическое пространство, что включает защиту энергетической инфраструктуры, восстановление поврежденных мощностей, развитие распределенной генерации, закачку газа в подземные хранилища и развитие межгосударственных интерконнекторов.

За 2026 год партнеры внесли в Фонд поддержки энергетики Украины более 317 млн евро. Общий объем необеспеченных потребностей составляет более 650 млн евро, сообщил Шмыгаль.

В апреле партнеры Украины объявили о новых взносах в Фонд поддержки энергетики на сумму примерно 100 млн евро.

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на заседании Евросовета 19 июня перечислил важнейшие потребности Украины для подготовки к следующей зиме в случае, если война продолжится.