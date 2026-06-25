Більшість поляків виступають проти вступу України в ЄС

59,7% поляків висловилися проти вступу України до Європейського Союзу, найбільше противників цього серед виборців опозиційних партій.

Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом IBRiS на замовлення Radio ZET, пише "Європейська правда".

Учасників опитування запитали, чи, на їхню думку, Україна повинна вступити до Європейського Союзу. З респондентів, які виступили проти членства сусідньої країни в ЄС, 27,4% відповіли "скоріше ні", а 32,3% – "зовсім ні".

Прихильниками вступу України до Євросоюзу є більше ніж кожен третій опитаний – 35,4 %. З них 8,4% відповіли "однозначно так", а 26,9 % – "скоріше так".

5% респондентів не мають власної думки з цього питання.

Членство України в блоці підтримує значна більшість виборців партій, що входять до складу урядової коаліції ("Громадянська платформа", "Лівиця", Польська селянська партія та "Польща 2050") – 64% з них виступили за це рішення, 32% – висловилися проти.

Опитування показало, що серед осіб, які голосують за опозиційні партії ("Право і справедливість", "Конфедерація", "Конфедерація Польської Корони" та "Разом"), 24% підтримують це вступ України в ЄС. 73% респондентів висловились проти.

Загальнонаціональне опитування для Радіо ZET було проведено Інститутом ринкових та соціальних досліджень IBRiS методом стандартизованих телефонних опитувань за допомогою комп’ютера (CATI) 12–13 червня 2026 року на репрезентативній вибірці з 1068 осіб.

Повідомляли, що присвоєння Володимиром Зеленським найменування героїв УПА одному з підрозділів ЗСУ було в основному було негативно сприйнято польським суспільством та погіршило ставлення поляків до українців.

Понад половина опитаних поляків вважає, що президент України Володимир Зеленський має негативну думку про Польщу.

Нагадаємо, нове загострення в українсько-польських відносинах спричинило рішення президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. Навроцький заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна веде дипломатичну роботу з польською стороною для врегулювання загострення у відносинах між двома країнами.