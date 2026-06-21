58% поляків вважають, що Зеленський негативно ставиться до їхньої країни

Понад половина опитаних поляків вважає, що президент України Володимир Зеленський має негативну думку про Польщу.

Про це свідчать результати нового опитування United Surveys, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Учасники опитування оцінили, яке ставлення до Польщі наразі має український президент. 58,3 % опитаних вважають ставлення Зеленського до поляків негативним. Протилежної думки дотримуються 30,1 % респондентів, а відповідь "важко сказати" дали 11,6 % учасників опитування.

"Яким, на вашу думку, є ставлення Володимира Зеленського до Польщі?" – запитали респондентів. Серед тих, хто негативно оцінює ставлення Зеленського до Польщі, 33,7 % обрали відповідь "скоріше негативне", а 24,6 % – "категорично негативне". Разом це становить 58,3 % поляків.

У тепле ставлення Володимира Зеленського до Польщі вірять 30,1% опитаних, з яких 27,4% оцінюють його як "скоріше позитивне", а 2,7% – як "однозначно позитивне".

Опитування United Surveys для Wirtualna Polska було проведено до ухвалення рішення про позбавлення Володимира Зеленського найвищої польської нагороди – 12–14 червня 2026 року. В опитуванні взяли участь 1000 осіб із різних регіонів Польщі.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

Від польського ордена Білого Орла відмовилися всі президенти України, які були ним нагороджені.