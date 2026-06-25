Большинство поляков выступают против вступления Украины в ЕС

59,7 % поляков высказались против вступления Украины в Европейский Союз, причем больше всего противников этой идеи среди избирателей оппозиционных партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом IBRiS по заказу Radio ZET, пишет "Европейская правда".

Участников опроса спросили, должна ли, по их мнению, Украина вступить в Европейский Союз. Из респондентов, выступивших против членства соседней страны в ЕС, 27,4% ответили "скорее нет", а 32,3% – "совсем нет".

Сторонниками вступления Украины в Евросоюз является более чем каждый третий опрошенный – 35,4 %. Из них 8,4 % ответили "однозначно да", а 26,9% – "скорее да".

5% респондентов не имеют собственного мнения по этому вопросу.

Членство Украины в блоке поддерживает значительное большинство избирателей партий, входящих в состав правительственной коалиции ("Гражданская платформа", "Левые", Польская крестьянская партия и "Польша 2050") – 64% из них выступили за это решение, 32% – высказались против.

Опрос показал, что среди избирателей, голосующих за оппозиционные партии ("Право и справедливость", "Конфедерация", "Конфедерация Польской Короны" и "Вместе"), 24% поддерживают вступление Украины в ЕС. 73% респондентов высказались против.

Общенациональный опрос для Радио ZET был проведен Институтом рыночных и социальных исследований IBRiS методом стандартизированных телефонных опросов с помощью компьютера (CATI) 12–13 июня 2026 года на репрезентативной выборке из 1068 человек.

Сообщалось, что присвоение Владимиром Зеленским названия героев УПА одному из подразделений ВСУ в основном было негативно воспринято польским обществом и ухудшило отношение поляков к украинцам.

Более половины опрошенных поляков считает, что президент Украины Владимир Зеленский имеет негативное мнение о Польше.

Напомним, новую обострение в украинско-польских отношениях вызвало решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА. Навроцкий заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина ведет дипломатическую работу с польской стороной для урегулирования обострения в отношениях между двумя странами.