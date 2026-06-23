МЗС: Україна працює над зниженням напруги у відносинах з Польщею

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна веде дипломатичну роботу з польською стороною для врегулювання загострення у відносинах між двома країнами.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає "Європейська правда".

Речник наголосив, що Україна виступає за діалог з Польщею та працює над зниженням емоцій та згладжуванням гострих кутів у відносинах.

"Дипломатичними каналами ми постійно підтримуємо зв'язок. Ми, як МЗС, дипломатична команда президента України постійно підтримуємо зв'язок з польськими колегами", – сказав Тихий.

За словами речника МЗС, паралельно з "яскравими заголовками" та "перекиданнями заявами" з обох боків триває "спокійна дипломатична робота".

"Ми працюємо над тим, щоб все-таки ці гострі кути та емоції стишувати. Українська позиція дуже виважена. Ми – за діалог. В тому числі зі складних питань історичного минулого", – наголосив Тихий.

За словами Тихого, у цьому конфлікті насамперед йдеться про позицію президента Польщі, яку "не треба ототожнювати її ані з позицією Польщі загалом, ані з позицією польського суспільства".

Він також закликав не забувати, що Україна та Польща є союзниками, який об’єднує спільний ворог – Росія.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди.

Президент також ухвалив рішення не їхати до Гданська на Конференцію з відновлення України. Українську делегацію очолюватиме прем’єрка Юлія Свириденко.

"ЄвроПравда" у своїй редакційній статті радила президенту їхати до Гданська попри кризу задля збереження дружніх стосунків з польським урядом.