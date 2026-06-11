Рішення щодо "героїв УПА" погіршило ставлення до українців у 52% поляків

Присвоєння Володимиром Зеленським найменування героїв УПА одному з підрозділів ЗСУ було в основному негативно сприйнято польським суспільством та погіршило ставлення поляків до українців.

Це показало опитування SW Research для rp.pl, пише "Європейська правда".

Респондентів запитали, чи вплинуло присвоєння Володимиром Зеленським імені героїв УПА окремому Центру спеціальних операцій "Північ" ССО Збройних сил України на їхнє ставлення до України та українців.

51,9% респондентів відповіли, що їхнє ставлення до України та українців погіршилося.

Для 31,9% опитаних ця справа не вплинула на їхнє ставлення до України та українців, тоді як 11,7% респондентів не мають думки з цього приводу.

4,5% респондентів відповіли, що їхнє ставлення до України та українців покращилося.

Рішення Володимира Зеленського негативно вплинуло на сприйняття України та українців частіше у чоловіків (59%), ніж у жінок (46%). За віком гірше ставлення до України та її громадян найчастіше заявляють особи до 24 років (56%).

Дослідження було проведено дослідницькою агенцією SW Research серед користувачів онлайн-панелі SW Panel 9–10 червня 2026 року. Аналіз охопив групу з 800 інтернет-користувачів віком від 18 років.

Нагадаємо, прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що президент Володимир Зеленський не хотів навмисно образити Польщу присвоєнням українському підрозділу імені героїв УПА, але, на думку Туска, українській стороні бракує чутливості.

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