Литовський виробник дронів, що співпрацює з Україною, каже про спроби шпигунства з боку РФ

Агенти російської зовнішньої розвідки – які вже під кримінальним провадженням – нібито намагалися потрапити на об’єкти литовського виробника дронів, який давно співпрацює з Україною.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Головний виконавчий директор технологічної компанії RSI Europe, що спеціалізується на дронах, Томас Мілашаускас розповів, що компанією цікавились агенти колишнього ГРУ (зараз – Головне управління Генштабу ЗС РФ), які вже офіційно є фігурантами кримінального провадження у Литві. Вони нібито намагалися потрапити на територію виробничих об’єктів компанії у Вільнюсі.

Йдеться про групу з шести осіб, справу яких передали до суду у січні 2026 року. Їх звинувачують у діяльності організованої терористичної групи та невдалих спробах терористичних дій у Шауляї в 2024 році. Ті ж самі особи могли займатися подібною діяльністю у Польщі, Чехії, та Румунії. Вважають, що їхні дії координувалися кураторами з Росії.

"Після перевірок телефонів та інших пристроїв слідчі з’ясували, що ми також були у списку", – розповів Мілашаускас.

"Нещодавно ми знову отримали інформацію про те, що наше виробництво є об’єктом інтересу", – сказав він.

Компанія має в Україні окремий дочірній осередок RSI Ukraine і загалом співпрацює з Україною понад чотири роки, у тому числі комунікує безпосередньо з українськими підрозділами.

Нагадаємо, у РФ погрожували країнам Європи, де виробляють БпЛА разом з Україною, та публікували нібито адреси таких підприємств.

Також упродовж весни поширювали дезінформацію про те, що країни Балтії нібито дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по РФ.