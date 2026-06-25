Укр Рус Eng

Литовський виробник дронів, що співпрацює з Україною, каже про спроби шпигунства з боку РФ

Новини — Четвер, 25 червня 2026, 11:48 — Марія Ємець

Агенти російської зовнішньої розвідки – які вже під кримінальним провадженням – нібито намагалися потрапити на об’єкти литовського виробника дронів, який давно співпрацює з Україною. 

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Головний виконавчий директор технологічної компанії RSI Europe, що спеціалізується на дронах, Томас Мілашаускас розповів, що компанією цікавились агенти колишнього ГРУ (зараз – Головне управління Генштабу ЗС РФ), які вже офіційно є фігурантами кримінального провадження у Литві. Вони нібито намагалися потрапити на територію виробничих об’єктів компанії у Вільнюсі. 

Йдеться про групу з шести осіб, справу яких передали до суду у січні 2026 року. Їх звинувачують у діяльності організованої терористичної групи та невдалих спробах терористичних дій у Шауляї в 2024 році. Ті ж самі особи могли займатися подібною діяльністю у Польщі, Чехії, та Румунії. Вважають, що їхні дії координувалися кураторами з Росії. 

"Після перевірок телефонів та інших пристроїв слідчі з’ясували, що ми також були у списку", – розповів Мілашаускас. 

"Нещодавно ми знову отримали інформацію про те, що наше виробництво є об’єктом інтересу", – сказав він. 

Компанія має в Україні окремий дочірній осередок RSI Ukraine і загалом співпрацює з Україною понад чотири роки, у тому числі комунікує безпосередньо з українськими підрозділами. 

Нагадаємо, у РФ погрожували країнам Європи, де виробляють БпЛА разом з Україною, та публікували нібито адреси таких підприємств.

Також упродовж весни поширювали дезінформацію про те, що країни Балтії нібито дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по РФ. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва Війна з РФ
Реклама: