У РФ пригрозили країнам Європи, де виробляють БпЛА разом з Україною, та опублікували адреси

У Міноборони Росії опублікували перелік нібито адрес у Європі, де розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БпЛА, натякаючи на "заходи у відповідь".

Як повідомляє "Європейська правда", допис з’явився у Telegram російського відомства ввечері 15 квітня.

Міноборони РФ опублікувало список адрес в 11 країнах Європи, за якими нібито розташовані компанії, що виробляють безпілотники спільно з Україною або для України, чи українські підприємства у Європі.

У переліку наведені адреси у Великій Британії, Німеччині, Нідерландах, Данії, Латвії, Литві, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії, Туреччині та Ізраїлі, а також назви компаній та комплектуючих, які буцімто виробляються там.

У Міноборони РФ заявили, що нібито 26 березня "керівництво низки європейських країн" вирішило наростити обсяги виробництва та постачання БпЛА Україні "для ударів по території Росії", що передбачає розширення фінансування спільних або локалізованих у Європі українських підприємств цього напрямку.

"Розцінюємо це як умисний крок, що веде до різкої ескалації військово-політичної ситуації на усьому європейському континенті та повзучого перетворення цих країн на стратегічний тил України", – заявили у відомстві, додаючи, що це може призвести до "непередбачуваних наслідків" і "втягнення Європи у війну".

"Європейській громадськості потрібно не лише розуміти справжні причини загроз для своєї безпеки, але й знати адреси, а також місця розташування українських та спільних підприємств з виробництва БпЛА і компонентів для України на території своїх держав", – додали у заяві.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитрій Медведєв окремо від себе заявив, що ці адреси можуть стати "потенційними цілями" для Росії.

Литовський мовник LRT зауважив, що на вулиці Вільнюса, яку навели у списку, зареєстровано понад 700 компаній, але жодна з них не виглядає якось пов’язаною з тими військовими компаніями, про які заявляє Міноборони РФ.

Раніше російська пропаганда активно розганяла твердження, що країни Балтії та Польща нібито дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по портах РФ довкола Петербурга, а в МЗС РФ заявили, що "зробили попередження" державам Балтії.