Росія погрожує країнам Балтії за нібито надання неба для українських ударів

У Москві заявили, що "попередили про наслідки" держави Балтії за, як стверджує Росія, "надання неба" для ударів України по портах РФ на Балтійському морі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, яку цитує "Интерфакс".

Захарова заявила, що Росія "зробила попередження" країнам Балтії через нібито дозвіл використовувати Україні їхній повітряний простір для завдання ударів по російській території.

"Цим країнам зробили відповідне попередження. Якщо у цих режимів, цих країн, вистачить розуму, вони дослухаються. А якщо ні, будуть мати справу з відповіддю", – заявила речниця МЗС РФ.

Кілька днів тому подібні висловлювання лунали від речника Кремля Дмітрія Пєскова.

Як відомо, після перших випадків потрапляння українських безпілотників, що летіли атакувати порти РФ на Балтійському морі, на територію країн Балтії у російському інформаційному просторі почали розганяти чутки про те, що це пов’язано з наданням балтійськими державами свого повітряного простору для прольоту українських БпЛА.

У Латвії відзначили, що Росія почала дезінформаційну кампанію на цю тему, та висловили Москві протест з цього приводу; в Естонії прямо заперечують російські звинувачення про "надання дозволу Україні".

В МЗС України перепросили у партнерів за інциденти та кажуть, що безпілотники найімовірніше заблукали під впливом російських засобів РЕБ.

Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія умисно збиває з курсу українські безпілотники так, щоб вони потрапляли у країни Балтії.

Найкоротший прямий маршрут з України на північ до портів РФ довкола Петербурга пролягає повз східні кордони Білорусі (чи напряму над її східними районами), Латвії та Естонії.