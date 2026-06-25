Производитель дронов в Литве, сотрудничающий с Украиной, заявил о попытках шпионажа РФ

Агенты российской внешней разведки – в отношении которых уже возбуждено уголовное дело – якобы пытались проникнуть на объекты литовского производителя дронов, давно сотрудничающего с Украиной.

[ИСТОЧНИК]Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Генеральный директор технологической компании RSI Europe, специализирующейся на дронах, Томас Милашаускас рассказал, что компанией интересовались агенты бывшего ГРУ (ныне – Главное управление Генштаба ВС РФ), которые уже официально являются фигурантами уголовного дела в Литве. Они якобы пытались проникнуть на территорию производственных объектов компании в Вильнюсе.

Речь идет о группе из шести человек, дело которых было передано в суд в январе 2026 года. Их обвиняют в деятельности организованной террористической группы и неудачных попытках террористических актов в Шауляе в 2024 году. Те же самые лица могли заниматься подобной деятельностью в Польше, Чехии и Румынии. Считается, что их действия координировались кураторами из России.

"После проверки телефонов и других устройств следователи выяснили, что мы также были в списке", – рассказал Милашаускас.

"Недавно мы снова получили информацию о том, что наше производство в фокусе внимания", – сказал он.

Компания имеет в Украине отдельное дочернее подразделение RSI Ukraine и в целом сотрудничает с Украиной более четырех лет, в том числе напрямую взаимодействует с украинскими подразделениями.

Напомним, в РФ угрожали странам Европы, где производят БПЛА совместно с Украиной, и публиковали якобы адреса таких предприятий.

Также в течение весны распространяли дезинформацию о том, что страны Балтии якобы позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по РФ.