В Іспанії помітили підвищену смертність у дні екстремальної спеки

За оцінкою профільного інституту в Мадриді, останні кілька днів екстремальної спеки могли стати фактором більшої кількості смертей.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Інституту охорони здоров’я Карлоса III у Мадриді припускає, що щонайменш 212 смертей із зафіксованих 21-24 червня в Іспанії можуть бути пов’язані із впливом екстремальних температур.

Оцінки ґрунтуються на системі щоденного моніторингу смертності, яка дозволяє побачити суттєві відхилення від звичайних цифр. У базу даних вносять також інформацію про погоду, оскільки це один з важливих факторів самопочуття.

За даними Міністерства охорони здоров’я Іспанії, минулого року у період з 14 травня по 30 вересня було 3832 смерті, опосередковано спричинених спекою.

В Іспанії понеділок і вівторок 22-23 червня стали найспекотнішими днями червня за всю історію спостережень на материковій частині країни.

У Франції середа й четвер оновили рекорди як найспекотніші дні за увесь час спостережень.