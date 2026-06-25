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В Іспанії помітили підвищену смертність у дні екстремальної спеки

Новини — Четвер, 25 червня 2026, 12:54 — Марія Ємець

За оцінкою профільного інституту в Мадриді, останні кілька днів екстремальної спеки могли стати фактором більшої кількості смертей. 

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Інституту охорони здоров’я Карлоса III у Мадриді припускає, що щонайменш 212 смертей із зафіксованих 21-24 червня в Іспанії можуть бути пов’язані із впливом екстремальних температур. 

Оцінки ґрунтуються на системі щоденного моніторингу смертності, яка дозволяє побачити суттєві відхилення від звичайних цифр. У базу даних вносять також інформацію про погоду, оскільки це один з важливих факторів самопочуття. 

За даними Міністерства охорони здоров’я Іспанії, минулого року у період з 14 травня по 30 вересня було 3832 смерті, опосередковано спричинених спекою. 

В Іспанії понеділок і вівторок 22-23 червня стали найспекотнішими днями червня за всю історію спостережень на материковій частині країни. 

У Франції середа й четвер оновили рекорди як найспекотніші дні за увесь час спостережень. 

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