В Испании заметили повышенную смертность в дни экстремальной жары

По оценке профильного института в Мадриде, последние несколько дней экстремальной жары могли стать фактором большего количества смертей.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Институт здравоохранения Карлоса III в Мадриде предполагает, что по меньшей мере 212 смертей из зафиксированных 21-24 июня в Испании могут быть связаны с влиянием экстремальных температур.

Оценки основываются на системе ежедневного мониторинга смертности, которая позволяет увидеть существенные отклонения от обычных цифр. В базу данных вносят также информацию о погоде, поскольку это один из важных факторов самочувствия.

По данным Министерства здравоохранения Испании, в прошлом году в период с 14 мая по 30 сентября было 3832 смерти, косвенно вызванных жарой.

В Испании понедельник и вторник 22-23 июня стали самыми жаркими днями июня за всю историю наблюдений на материковой части страны.

Во Франции среда и четверг обновили рекорды как самые жаркие дни за все время наблюдений.