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Свириденко оголосила про отримання траншу від ЄС на 3,2 млрд євро

Новини — Четвер, 25 червня 2026, 13:26 — Марія Ємець

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Україна вже отримала перший транш макрофінансової підтримки від ЄС у розмірі 3,2 млрд євро за програмою Ukraine Support Loan.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона оголосила у своїх соцмережах.  

Свириденко заявила, що Україна отримала перший транш позики ЄС Ukraine Support Loan у розмірі 3,2 млрд євро із загалом 90 млрд.

"Кошти вже надійшли до державного бюджету. Вони допоможуть посилити нашу обороноздатність та соціальну стійкість. Дякую Єврокомісії, Урсулі фон дер Ляєн та всім лідерам країн ЄС за це важливе рішення", – зазначила вона. 

Перед цим про виділення першого траншу оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський підписав закон про Кредитну угоду і Меморандум про взаєморозуміння, завдяки яким Україна має отримати від ЄС фінансову допомогу на 90 млрд євро.

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