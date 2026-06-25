Свириденко объявила о получении транша от ЕС в размере 3,2 млрд евро

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украина уже получила первый транш макрофинансовой поддержки от ЕС в размере 3,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Свириденко заявила, что Украина получила первый транш кредита ЕС Ukraine Support Loan в размере 3,2 млрд евро из общей суммы 90 млрд.

Ukraine has received the first €3.2 billion tranche under the EU’s Ukraine Support Loan.



The funds are already in the State Budget. They will help strengthen our defense capabilities and support Ukraine’s social resilience.



I am grateful to the @EU_Commission, @vonderleyen,… pic.twitter.com/ovlC9BbjM9 – Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) June 25, 2026

"Средства уже поступили в государственный бюджет. Они помогут укрепить нашу обороноспособность и социальную устойчивость. Благодарю Еврокомиссию, Урсулу фон дер Ляйен и всех лидеров стран ЕС за это важное решение", – отметила она.

Ранее о выделении первого транша объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский подписал закон о Кредитном соглашении и Меморандуме о взаимопонимании, благодаря которым Украина должна получить от ЕС финансовую помощь в размере 90 млрд евро.

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