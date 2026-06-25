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Свириденко объявила о получении транша от ЕС в размере 3,2 млрд евро

Новости — Четверг, 25 июня 2026, 13:26 — Мария Емец

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украина уже получила первый транш макрофинансовой поддержки от ЕС в размере 3,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Свириденко заявила, что Украина получила первый транш кредита ЕС Ukraine Support Loan в размере 3,2 млрд евро из общей суммы 90 млрд.

"Средства уже поступили в государственный бюджет. Они помогут укрепить нашу обороноспособность и социальную устойчивость. Благодарю Еврокомиссию, Урсулу фон дер Ляйен и всех лидеров стран ЕС за это важное решение", – отметила она.

Ранее о выделении первого транша объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский подписал закон о Кредитном соглашении и Меморандуме о взаимопонимании, благодаря которым Украина должна получить от ЕС финансовую помощь в размере 90 млрд евро.

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