Фон дер Ляєн у Гданську оголосила про виділення 3,2 млрд євро макрофіну та коштів на дрони

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у четвер повідомила про виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги на суму 3,2 млрд євро з кредиту на 90 млрд євро та анонсувала виділення коштів на виробництво дронів.

Про це вона сказала під час відкриття Конференції з питань відновлення України у Гданську, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

За словами глави ЄК, від початку повномасштабного вторгнення ЄС і держави-члени надали Україні близько 200 млрд євро допомоги.

"Сьогодні ми переказуємо перший транш цього кредиту (на 90 млрд євро. – Ред.), це 3,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Я рада оголосити про це виділення коштів сьогодні", – сказала фон дер Ляєн.

Також вона повідомила, що у найближчі дні ЄС почне переказувати Україні кошти із пакета на 6 млрд євро, що спрямовані на виробництво дронів.

"Це насправді солідарність у дії", – констатувала фон дер Ляєн.

Президент Володимир Зеленський у травні підписав закон про Кредитну угоду і Меморандум про взаєморозуміння, завдяки яким Україна має отримати від ЄС фінансову допомогу на 90 млрд євро.

Читайте також: Умови жорсткі, але не останні. Що ще вимагатиме ЄС від України за 90 млрд євро.