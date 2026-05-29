Зеленський підписав ухвалену ВР кредитну угоду про позику ЄС на 90 млрд євро

Президент Володимир Зеленський підписав закон про Кредитну угоду і Меморандум про взаєморозуміння, завдяки яким Україна має отримати від ЄС фінансову допомогу на 90 млрд євро.

Про це свідчать дані з картки закону на сайті Верховної Ради, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з даними на сайті ВР, 29 травня документ було повернуто із підписом президента.

Меморандум стосується макрофінансової допомоги на 8,35 млрд євро, отримання якої передбачає виконання Україною низки вимог.

Меморандум був підписаний в Брюсселі 20 травня, а Кредитна угода – 27 травня 2026 року.

Ухвалення документів Верховною Радою, а також наступний крок – затвердження 24-ма державами ЄС, які надають Україні 90 млрд в рамках механізму посиленої співпраці (27 держав ЄС без Угорщини, Словаччини та Чехії), – дадуть можливість ЄС якнайшвидше переказати перший транш кредиту.

За даними джерел "ЄвроПравди", перший транш макрофінансової допомоги бюджету України в рамках позики на 90 млрд євро у сумі 3,2 млрд євро має надійти орієнтовно в середині червня.

Раніше "ЄвроПравда" дізналася, що для отримання частини бюджетної підтримки з кредиту на 90 млрд євро від ЄС Україна має ухвалити важливі законопроєкти. В основу цих вимог увійдуть елементи плану, що відомий за неофіційною назвою "10 пунктів Качки-Кос" – один з пунктів передбачає ухвалення Антикорупційної стратегії.

Йдеться про реформи щодо верховенства права і протидії корупції, у втіленні яких Україна наразі не демонструє достатнього прогресу.

