Зеленський підписав ухвалену ВР кредитну угоду про позику ЄС на 90 млрд євро
Президент Володимир Зеленський підписав закон про Кредитну угоду і Меморандум про взаєморозуміння, завдяки яким Україна має отримати від ЄС фінансову допомогу на 90 млрд євро.
Про це свідчать дані з картки закону на сайті Верховної Ради, повідомляє "Європейська правда".
Згідно з даними на сайті ВР, 29 травня документ було повернуто із підписом президента.
Меморандум стосується макрофінансової допомоги на 8,35 млрд євро, отримання якої передбачає виконання Україною низки вимог.
Меморандум був підписаний в Брюсселі 20 травня, а Кредитна угода – 27 травня 2026 року.
Ухвалення документів Верховною Радою, а також наступний крок – затвердження 24-ма державами ЄС, які надають Україні 90 млрд в рамках механізму посиленої співпраці (27 держав ЄС без Угорщини, Словаччини та Чехії), – дадуть можливість ЄС якнайшвидше переказати перший транш кредиту.
За даними джерел "ЄвроПравди", перший транш макрофінансової допомоги бюджету України в рамках позики на 90 млрд євро у сумі 3,2 млрд євро має надійти орієнтовно в середині червня.
Раніше "ЄвроПравда" дізналася, що для отримання частини бюджетної підтримки з кредиту на 90 млрд євро від ЄС Україна має ухвалити важливі законопроєкти. В основу цих вимог увійдуть елементи плану, що відомий за неофіційною назвою "10 пунктів Качки-Кос" – один з пунктів передбачає ухвалення Антикорупційної стратегії.
Йдеться про реформи щодо верховенства права і протидії корупції, у втіленні яких Україна наразі не демонструє достатнього прогресу.
