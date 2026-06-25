Ніч четверга стала у Німеччині найтеплішою за час спостережень

Ніч із середи на четвер стала для Німеччини найтеплішою за час спостережень.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Ніч проти 25 червня стала у Німеччині найтеплішою за увесь час, відколи Німецька метеорологічна служба веде системні спостереження – зрівнявшись з попереднім рекордом.

В одній з місцевостей у землі Рейнланд-Пфальц нічна температура повітря не опустилася нижче 26,2°C. Перед цим подібні нічні температури фіксувалися у липні 2019 року у цій же землі.

Денні температури по території країни у четвер можуть сягати 37–39°C, а пік спеки очікується у п’ятницю.

Через екстремальну погоду скасовують багато заходів; Deutsche Bahn пропонує мандрівникам здати квитки без втрати коштів, щоб не їхати у спеку.

Місцями, як у Гамбурзі, представники місцевої влади закликають людей проявити особливу обережність через високий ризик пожеж.

У Дрездені встановили заборону на забір води з поверхневих водойм через зниження рівня води у річках та струмках.

У Франції середа й четвер оновили рекорди як найспекотніші дні за увесь час спостережень.