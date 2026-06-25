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Ніч четверга стала у Німеччині найтеплішою за час спостережень

Новини — Четвер, 25 червня 2026, 13:51 — Марія Ємець

Ніч із середи на четвер стала для Німеччини найтеплішою за час спостережень. 

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда". 

Ніч проти 25 червня стала у Німеччині найтеплішою за увесь час, відколи Німецька метеорологічна служба веде системні спостереження – зрівнявшись з попереднім рекордом. 

В одній з місцевостей у землі Рейнланд-Пфальц нічна температура повітря не опустилася нижче 26,2°C. Перед цим подібні нічні температури фіксувалися у липні 2019 року у цій же землі.  

Денні температури по території країни у четвер можуть сягати 37–39°C, а пік спеки очікується у п’ятницю.

Через екстремальну погоду скасовують багато заходів; Deutsche Bahn пропонує мандрівникам здати квитки без втрати коштів, щоб не їхати у спеку. 

Місцями, як у Гамбурзі, представники місцевої влади закликають людей проявити особливу обережність через високий ризик пожеж. 

У Дрездені встановили заборону на забір води з поверхневих водойм через зниження рівня води у річках та струмках. 

У Франції середа й четвер оновили рекорди як найспекотніші дні за увесь час спостережень.  

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Німеччина
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