Ночь четверга стала в Германии самой теплой за время наблюдений
Ночь со среды на четверг стала для Германии самой теплой за время наблюдений.
Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".
Ночь на 25 июня стала в Германии самой теплой за все время, с тех пор как Немецкая метеорологическая служба ведет системные наблюдения – сравнявшись с предыдущим рекордом.
В одной из местностей в земле Рейнланд-Пфальц ночная температура воздуха не опустилась ниже 26,2°C. Перед этим подобные ночные температуры фиксировались в июле 2019 года в этой же земле.
Дневные температуры по территории страны в четверг могут достигать 37-39°C, а пик жары ожидается в пятницу.
Из-за экстремальной погоды отменяют много мероприятий; Deutsche Bahn предлагает путешественникам сдать билеты без потери средств, чтобы не ехать в жару.
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