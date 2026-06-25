Deutsche Bahn пропонує пасажирам повернення квитків, щоб не їхати у спеку

Німецька залізниця Deutsche Bahn оголосила, що пасажири з квитками на найближчі дні можуть здати їх без втрати коштів, щоб не їхати у спеку.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Deutsche Bahn у зв’язку з екстремальною спекою вперше запроваджує можливість відмови від придбаного квитка без втрати коштів.

"Будь-хто, хто не хоче подорожувати за цих екстремальних погодних умов, може отримати свої гроші назад", – зазначили в оголошенні.

Пропозиція повернення квитків стосується тих, що були придбані на потяги далекого прямування до 23 червня на дати до 30 червня включно.

Найближчі дві доби спека у Німеччині може встановити нові рекорди – місцями на південному заході очікується понад 39°C. Червневим рекордом для країни залишається показник, зафіксований 30 червня 2019 році у землі Саксонія-Ангальт – 39,6°C.

На більшій території країни спека буде менш екстремальною, з 34–37°C. Лише на півночі очікуються більш комфортні 27–33°C.

Як відомо, від екстремальної спеки останній тиждень потерпає уся Західна Європа.

У Франції температури два дні поспіль оновлюють національні рекорди за увесь час спостережень, подекуди максимальні показники вдень наближалися до 45°C.

У Британії червнева спека побила температурний рекорд 1976 року.

В Іспанії понеділок і вівторок стали найспекотнішими днями червня за всю історію спостережень на материковій частині країни.