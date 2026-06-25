Лідер головної опозиційної партії Польщі хоче повернути Україні орден Ярослава Мудрого

Лідер польської партії "Право і справедливість" ("ПіС") Ярослав Качинський заявив, що поверне Україні вручений йому орден князя Ярослава Мудрого II ступеня на тлі нещодавнього загострення відносин між державами.

Слова політика цитує RMF24, передає "Європейська правда".

Політик пообіцяв повернути Україні орден Ярослава Мудрого, що, за словами Качинського, покаже його ставлення до української влади.

"Я теж поверну орден, бо маю досить високий ранг. Орден Ярослава Мудрого – це найвищий орден, за винятком I ступеня, адже я не президент. У мене II ступінь. Це буде виразом мого ставлення, можливо, не стільки до українців, скільки до українських еліт", – Качинський під час пресконференції.

Він додав, що це рішення буде також проявом лояльності до польського президента. Качинський також звинуватив Україну в ескалації конфлікту.

Лідера "ПіС" запитали про його ставлення до проведення у Польщі Конференції з відновлення України. У відповідь Качинський розкритикував мера Львова Андрія Садового, який є учасником конференції.

"На цій конференції присутній мер Львова, і незалежно від того, що він явний бандерівець, це людина, яка не платить польській фірмі за вже виконану роботу", – заявив політик.

На його думку, присутність Садового на конференції в Гданську показує ставлення України має до Польщі. "Не варто плекати ілюзій", – підкреслив лідер польської партії.

У польському уряді переконані, що президент Кароль Навроцький навмисно оголосив рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла саме перед Конференцією з відновлення України у Гданську, щоб зірвати захід.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди.

Писали, що заступник голови Сенату Польщі Міхал Камінський вирішив повернути Україні дві державні нагороди через рішення Володимира Зеленського, решти українських президентів та інших посадовців повернути польські нагороди.