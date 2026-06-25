Лидер главной оппозиционной партии Польши хочет вернуть Украине орден Ярослава Мудрого

Лидер польской партии "Право и справедливость" ("ПиС") Ярослав Качиньский заявил, что вернет Украине врученный ему орден князя Ярослава Мудрого II степени на фоне недавнего обострения отношений между странами.

Слова политика цитирует RMF24, передает "Европейская правда".

Политик пообещал вернуть Украине орден Ярослава Мудрого, что, по словам Качиньского, продемонстрирует его отношение к украинской власти.

"Я тоже верну орден, потому что у меня достаточно высокий ранг. Орден Ярослава Мудрого – это высший орден, за исключением I степени, ведь я не президент. У меня II степень. Это станет выражением моего отношения, возможно, не столько к украинцам, сколько к украинским элитам", – заявил Качиньский во время пресс-конференции.

Он добавил, что это решение также станет проявлением лояльности к польскому президенту. Качиньский также обвинил Украину в эскалации конфликта.

Лидера "ПиС" спросили о его отношении к проведению в Польше Конференции по восстановлению Украины. В ответ Качиньский раскритиковал мэра Львова Андрея Садового, который является участником конференции.

"На этой конференции присутствует мэр Львова, и независимо от того, что он явный бандеровец, это человек, который не платит польской фирме за уже выполненную работу", – заявил политик.

По его мнению, присутствие Садового на конференции в Гданьске показывает, какое отношение Украина имеет к Польше. "Не стоит питать иллюзий", – подчеркнул лидер польской партии.

В польском правительстве убеждены, что президент Кароль Навроцкий намеренно объявил о решении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла именно перед Конференцией по восстановлению Украины в Гданьске, чтобы сорвать мероприятие.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд действующих и бывших украинских чиновников объявили, что вернут свои польские награды.

Сообщалось, что заместитель председателя Сената Польши Михал Каминский решил вернуть Украине две государственные награды из-за решения Владимира Зеленского, остальных украинских президентов и других чиновников вернуть польские награды.