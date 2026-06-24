ЗМІ: в уряді Польщі вважають, що Навроцький хотів зірвати конференцію з відновлення

У польському уряді переконані, що президент Кароль Навроцький навмисно оголосив рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла саме перед Конференцією з відновлення України у Гданську.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Onet з посиланням на представників у ряду.

За його словами, Навроцький прагнув посилити напруженість у відносинах з Україною.

"Навроцький явно хотів спровокувати напруженість у відносинах з українцями та скасування візиту Зеленського на конференцію до Гданська. Тому він оголосив про позбавлення ордена за тиждень до конференції", – сказав співрозмовник у канцелярії польського прем'єра.

Гданська конференція – запланована на четвер і п’ятницю – анонсується вже кілька місяців. На ній мають бути присутні кільканадцять глав держав і урядів, а офіційні делегації мають прибути з понад 50 країн. Серед учасників мають бути, зокрема, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, голова Європейської ради Антоніу Кошта та прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

Політично таке представництво невигідне для Навроцького, бо суперечить його теоріям про те, що Туска ігнорують країни ЄС і що він не має впливу на переговори щодо майбутнього України, зазначають у польському уряді.

Співрозмовники порталу в уряді звернули увагу на хронологію подій: "Увесь минулий тиждень "Громадянська коаліція" мусила боротися зі скандалом у столичному Південному шпиталі. А в п’ятницю ввечері Навроцький раптово – після двох тижнів зволікання – оголосив, що позбавляє Зеленського найважливішого польського ордена, присвоєного президентом Анджеєм Дудою після початку війни. Це затьмарило медичний скандал, тобто з точки зору правих це був політично нелогічний крок".

"Для "ПіС" і Навроцького проблемою є те, що їм не вдалося заблокувати участь Польщі в програмі ЄС з фінансування озброєнь SAFE. Вони вважають це своєю поразкою, бо уряд може політично виграти від SAFE. Навроцький і Качинський хочуть довести конференцію в Гданську до фіаско, бо припускають, що там можуть бути підписані угоди про участь Польщі у відбудові України. Це знову було б на користь Туска", – сказав представник канцелярії Туска.

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач раніше заявив, що Кароль Навроцький не отримав запрошення на Конференцію з відновлення України, яка відбудеться цього тижня у Гданську.

Речник польського уряду Адам Шлапка заявив, що "дивується дискусії" щодо відсутності запрошення для президента Польщі, наголосивши на тому, що конференція відбувається на урядовому рівні.