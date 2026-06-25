В Таллінні розслідують інцидент з оскверненням прапора України

В естонській столиці Таллінні поліція розпочала розслідування за фактом інциденту з оскверненням прапора України, який стався у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Як зазначили у прокуратурі, 23 червня до поліції надійшло повідомлення про те, що в районі Кесклінн на вулиці Уус на проїжджій частині було виявлено фрагменти українського прапора зі слідами розривів та підпалу.

За фактом події розпочато провадження за статтею, що передбачає покарання за зневагу до офіційних символів іноземних держав та міжнародних організацій.

Нагадаємо, у квітні литовця засудили до ув’язнення на три місяці за осквернення державного символу України, розпалювання ненависті до національної групи та порушення громадського порядку.

Перед тим в центрі сербського міста Новий Сад 25 лютого з'явилися графіті з образами на адресу посла України в Сербії Олександра Литвиненка.