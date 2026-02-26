У Сербії з’явилися графіті з образами на адресу українського посла

В центрі сербського міста Новий Сад 25 лютого з'явилися графіті з образами на адресу посла України в Сербії Олександра Литвиненка.

Про це повідомила балканська служба "Радіо Свобода", інформує "Європейська правда".

Графіті з'явилося на наступний день після того, як у місті осквернили пам'ятник українському поету Тарасу Шевченку.

Офіційно не повідомлялося, чи було когось притягнуто до відповідальності за попередні осквернення пам'ятника.

Посольство України в Белграді відреагувало на це, засудивши пошкодження пам'ятника українському поету як ганебний акт.

Нагадаємо, раніше невідомі зловмисники вчинили акт вандалізму над пам'ятником Армії Крайової на Центральному кладовищі в польському Щецині.

Також у Польщі розслідували інцидент із пам’ятником жертвам Волинської трагедії, на якому намалювали революційний червоно-чорний прапор ОУН та залишили напис "Слава УПА".