У Сербії з’явилися графіті з образами на адресу українського посла
Новини — Четвер, 26 лютого 2026, 20:45 —
В центрі сербського міста Новий Сад 25 лютого з'явилися графіті з образами на адресу посла України в Сербії Олександра Литвиненка.
Про це повідомила балканська служба "Радіо Свобода", інформує "Європейська правда".
Графіті з'явилося на наступний день після того, як у місті осквернили пам'ятник українському поету Тарасу Шевченку.
Офіційно не повідомлялося, чи було когось притягнуто до відповідальності за попередні осквернення пам'ятника.
Посольство України в Белграді відреагувало на це, засудивши пошкодження пам'ятника українському поету як ганебний акт.
Нагадаємо, раніше невідомі зловмисники вчинили акт вандалізму над пам'ятником Армії Крайової на Центральному кладовищі в польському Щецині.
Також у Польщі розслідували інцидент із пам’ятником жертвам Волинської трагедії, на якому намалювали революційний червоно-чорний прапор ОУН та залишили напис "Слава УПА".