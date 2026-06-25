В Таллинне расследуют инцидент с осквернением флага Украины

В эстонской столице Таллинне полиция начала расследование по факту инцидента с осквернением флага Украины, который произошел во вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Как отметили в прокуратуре, 23 июня в полицию поступило сообщение о том, что в районе Кесклинн на улице Уус на проезжей части были обнаружены фрагменты украинского флага со следами разрывов и поджога.

По факту происшествия начато производство по статье, предусматривающей наказание за пренебрежение к официальным символам иностранных государств и международных организаций.

Напомним, в апреле литовца приговорили к заключению на три месяца за осквернение государственного символа Украины, разжигание ненависти к национальной группе и нарушение общественного порядка.

Перед тем в центре сербского города Новый Сад 25 февраля появились граффити с оскорблениями в адрес посла Украины в Сербии Александра Литвиненко.