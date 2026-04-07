Литовця засудили за паплюження українського прапора та пошкодження авто

Литовця засудили до ув’язнення на три місяці за осквернення державного символу України, розпалювання ненависті до національної групи та порушення громадського порядку.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Паневежиський районний суд виніс вирок цього тижня, об’єднавши новий 50-денний термін із попереднім вироком.

Обвинувачений, 28-річний Лукас Вайчеконіс, який працював водієм сервісу виклику автомобілів у Паневежисі, був визнаний винним у викраденні українського прапора з будівлі Спеціальної слідчої служби в місті та пошкодженні автомобіля з українськими номерними знаками.

Як зазначається, інцидент стався у червні 2024 року. Вночі з будівлі було знято офіційно піднятий український прапор. Пізніше тієї ж ночі його знайшли в іншій частині міста, застромленим у розбите вікно автомобіля Toyota з українськими номерними знаками.

Після затримання Вайчеконіс зізнався, що зняв прапор і засунув його в автомобіль, розбивши всі його вікна молотком. Він визнав, що обрав цей автомобіль саме через його українські номерні знаки.

Автомобіль належав литовцю, який до війни оселився в Україні та створив там сім'ю.

Восени 2023 року у Вільнюсі четверо осіб, троє з яких перебували у п'яному стані, спаплюжили український прапор.

Влітку 2025 року суд у Празі виправдав сімох активістів, яких хотіли притягти до кримінальної відповідальності за малюнок прапора України перед так званими "російськими будинками" – житловим комплексом посольства Росії в Чехії.