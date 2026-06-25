З Олегом Винником і Моргенштерном: у Молдові склали список небажаних артистів

Молдовське Міністерство культури опублікувало список артистів із країн пострадянського простору, чиї концерти та виступи в рамках культурно-мистецьких заходів не рекомендуються на території Молдови.

Про це йдеться у заяві Мінкульту Молдови, повідомляє "Європейська правда".

Список було складено на основі запитів, що надійшли від державних культурних установ та концертних агентств після розпорядження Міністерства культури, надісланого в лютому 2026 року.

В документі йшлося про попереднє інформування про запрошення або залучення артистів із-за кордону, зокрема з пострадянських країн та держав, засуджених міжнародною спільнотою за збройну агресію.

Цей документ має рекомендаційний характер і буде оновлюватися в міру надходження до Міністерства культури нових запитів від організаторів заходів.

У відомстві запевнили, що не забороняють проведення культурних заходів і не обмежують міжнародне співробітництво. Мета цього заходу – запобігти ситуаціям, за яких концерти, вистави, фестивалі та інші культурні заходи можуть становити загрозу для безпеки Республіки Молдова.

Міністерство культури також звертає увагу організаторів на те, що в разі запрошення артистів, включених до цього списку, або публічних осіб, які підтримували чи виправдовували збройну агресію, відповідальність за можливі наслідки покладається на організаторів.

Йдеться, зокрема, про ймовірність того, що запрошеним артистам може бути відмовлено у в’їзді на територію Молдови. Це може призвести до скасування заходу та завдати шкоди репутації організатора та його партнерів.

У зв’язку з цим Міністерство культури рекомендує організаторам заздалегідь запитувати позицію відомства до публічного оголошення заходів та початку продажу квитків, щоб уникнути можливих проблем із їх проведенням.

Загалом до списку включили 26 артистів, зокрема українського співака Олега Винника, а також низку російських виконавців, таких як Клава Кока, Моргенштерн, DJ Smash, Ігорь Ніколаєв, Дмитрій Маліков, Єгор Крід, групи "Ленінград", "Рукі ввєрх" і "Тату", Баста, Леонід Агутін та інші.

Нещодавно литовський Сейм розпочав розгляд законопроєкту про заборону в’їзду до Литви діячам культури та розваг, які працювали у Росії та Білорусі.

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