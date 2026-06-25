С Олегом Винником и Моргенштерном: в Молдове составили список нежелательных артистов

Молдовское Министерство культуры опубликовало список артистов из стран постсоветского пространства, чьи концерты и выступления в рамках культурных мероприятий не рекомендуются на территории Молдовы.

Об этом говорится в заявлении Минкульта Молдовы, сообщает "Европейская правда".

Список был составлен на основе запросов, поступивших от государственных культурных учреждений и концертных агентств после распоряжения Министерства культуры, направленного в феврале 2026 года.

В документе говорилось о предварительном информировании о приглашении или привлечении артистов из-за рубежа, в частности из постсоветских стран и государств, осужденных международным сообществом за вооруженную агрессию.

Этот документ носит рекомендательный характер и будет обновляться по мере поступления в Министерство культуры новых запросов от организаторов мероприятий.

В ведомстве заверили, что не запрещают проведение культурных мероприятий и не ограничивают международное сотрудничество. Цель этой меры – предотвратить ситуации, при которых концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия могут представлять угрозу для безопасности Республики Молдова.

Министерство культуры также обращает внимание организаторов на то, что в случае приглашения артистов, включенных в этот список, или публичных лиц, которые поддерживали или оправдывали вооруженную агрессию, ответственность за возможные последствия возлагается на организаторов.

Речь идет, в частности, о вероятности того, что приглашенным артистам может быть отказано во въезде на территорию Молдовы. Это может привести к отмене мероприятия и нанести ущерб репутации организатора и его партнеров.

В связи с этим Министерство культуры рекомендует организаторам заранее запрашивать позицию ведомства до публичного объявления мероприятий и начала продажи билетов, чтобы избежать возможных проблем с их проведением.

Всего в список включили 26 артистов, в том числе украинского певца Олега Винника, а также ряд российских исполнителей, таких как Клава Кока, Моргенштерн, DJ Smash, Игорь Николаев, Дмитрий Маликов, Егор Крид, группы "Ленинград", "Руки вверх" и "Тату", Баста, Леонид Агутин и другие.

Недавно литовский Сейм начал рассмотрение законопроекта о запрете въезда в Литву деятелям культуры и развлечений, которые работали в России и Беларуси.

Сообщалось также, что в Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) предлагает запретить трансляцию на латвийских радиостанциях музыки исполнителей, в отношении которых введены санкции.