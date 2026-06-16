Сейм Литви розглядає заборону на виступи артистів, що відвідували РФ і Білорусь

Сейм Литви у вівторок розгляне законопроєкт про заборону в’їзду до Литви діячам культури та розваг, які працювали у Росії та Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Згідно із законопроєктом, іноземним громадянам, які після 24 лютого 2022 року брали участь у культурних, концертних або розважальних заходах у Росії, Білорусі або на їхніх окупованих територіях, буде заборонено в’їзд до Литви на строк до п’яти років.

Проєкт був відхилений на етапі подання у квітні, але був знову представлений практично без змін.

​Наразі заборони на в'їзд поширюються лише на осіб, які вчинили тяжкі злочини, порушили права людини або причетні до корупції чи відмивання грошей.

​Міністерство юстиції країни раніше розкритикувало цю пропозицію, попередивши, що вона може порушити законодавство Європейського Союзу через відсутність індивідуальної оцінки кожного випадку. Міністерство запропонувало включити такі заходи в окремий закон про санкції, пов'язаний з війною в Україні.

​У листопаді минулого року Литва додала до чорного списку російського репера Алішера Моргенштерна. Він оскаржив заборону в суді, але його скарга була відхилена. Однак 15 квітня Верховний адміністративний суд Литви задовольнив апеляцію Моргенштерна та скасував заборону на в'їзд до Литви терміном на 10 років.

Також нещодавно стало відомо, що кілька литовських міністерств розглядають можливість законодавчо заборонити громадянам Росії та Білорусі брати участь у міжнародних наукових та спортивних заходах, що відбуваються в Литві.