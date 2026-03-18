В Латвії пропонують заборонити ставити на радіо музику підсанкційних виконавців

В Латвії Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) пропонує заборонити трансляцію музики виконавців, щодо яких введено санкції, на латвійських радіостанціях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Водночас депутат опозиційного Національного об'єднання Артурс Бутанс подав поправку, запропонувавши встановити, що в програмах та передачах електронних ЗМІ не повинні використовуватися музичні твори осіб, щодо яких застосовуються міжнародні або національні санкції.

Також повідомляється, що Комісія Сейму з прав людини та громадських справ досі розглядає питання про припинення діяльності радіостанцій, що ведуть мовлення російською мовою, зазначила голова комісії Лейла Расіма.

Расіма повідомила, що лист NEPLP із закликом обмежити російськомовні радіостанції був отриманий комісією місяць тому і не містив вказівок на терміновість питання.

Голова NEPLP Іварс Аболіньш закликав депутатів Сейму ухвалити рішення про припинення діяльності радіостанцій, що ведуть мовлення російською мовою.

Він підкреслив, що Латвії не слід фінансувати роботу радіостанцій російською мовою. На його думку, держава фактично фінансує такі радіостанції, оскільки всі вони використовують безкоштовно надані частоти, що є державною власністю і найціннішою частиною бізнесу.

Аболіньш зазначив, що минуло вже більше місяця з того часу, як NEPLP подав до парламентської комісії пропозицію поступово, протягом восьми років, припинити діяльність російськомовних радіостанцій. Він дорікнув голові комісії Расімі за те, що це питання не було включено до порядку денного.

Тим часом у Литві пропонують впровадити заборону в’їзду в країну терміном на п’ять років для артистів, які виступали в Росії або Білорусі.

Нагадаємо, 23 лютого у Литві мер Вільнюса Валдас Бенкунскас звернувся до Комітету Сейму з національної безпеки і оборони з пропозицією передбачити в законі, щоб виконавці, які виступають у Росії та Білорусі, не могли давати концерти в Литві.

Перед тим, 20 лютого, міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович заборонив реперу Гіо Піка (справжнє ім'я – Георгій Джіоєв) в'їзд до Литви.