Франція зупинила два ядерні реактори через екстремальну спеку

Франція у четвер зупинив два ядерні реактори в рамках заходів з охорони навколишнього середовища, щоб уникнути скидання надмірної кількості гарячої води в річки, які й без того нагріваються під час рекордної спеки.

Про це повідомляє AFP, інформує "Європейська правда".

Електростанції, що відіграють ключову роль у виробництві електроенергії в країні, використовують річкову воду для охолодження своїх реакторів, що призводить до нагрівання води, яка потім скидається назад у річку.

Французький енергетичний оператор EDF повідомив про зупинку двох реакторів, щоб дотриматися температурних обмежень для річок на електростанції Ножан-сюр-Сен на річці Сені на півночі Франції, а також у Буже на Роні поблизу міста Ліон.

AFP зазначило, що кілька днів тому електростанція "Ножан-сюр-Сен" вже скоротила виробництво на іншому реакторі, "щоб обмежити різницю в температурі між водою, що забирається з Сени, та водою, що скидається назад у річку, тим самим захищаючи водну флору та фауну".

Повідомляли, що французька атомна електростанція "Гольфеш", розташована на південному заході країни, зупинила свою роботу незадовго до півночі в понеділок, 22 червня, через "екологічні обмеження", пов’язані зі спекою.

Варто зазначити, що у Франції середа й четвер оновили рекорди як найспекотніші дні за увесь час спостережень.