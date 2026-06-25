Британія другий день поспіль б’є температурні рекорди червня

За даними Метеорологічної служби, встановлено новий рекорд найвищої температури, зафіксованої у червні у Великій Британії.

Відповідні дані наводить телеканал Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, у місті Йовілтон у графстві Сомерсет температура сягнула 36,4°C.

Раніше Британська метеорологічна служба повідомила, що її станція в Йовілтоні зафіксувала о 14:13 температуру 36,1°C, що збігається з вчорашнім максимальним показником.

Цей показник був зафіксований учора в Госпорті.

Обидва ці показники побили 50-річний рекорд у 35,6°C, зафіксований у Саутгемптоні в 1976 році.

Варто зазначити, що у Франції середа й четвер оновили рекорди як найспекотніші дні за увесь час спостережень.