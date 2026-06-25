Британия второй день подряд бьет температурные рекорды июня
Новости — Четверг, 25 июня 2026, 17:00 —
По данным Метеорологической службы, установлен новый рекорд самой высокой температуры, зафиксированной в июне в Великобритании.
Соответствующие данные приводит телеканал Sky News, сообщает "Европейская правда".
Как указано, в городе Йовилтон в графстве Сомерсет температура достигла 36,4°C.
Ранее Британская метеорологическая служба сообщила, что ее станция в Йовилтоне зафиксировала в 14:13 температуру 36,1°C, что совпадает со вчерашним максимальным показателем.
Этот показатель был зафиксирован вчера в Госпорте.
Оба эти показатели побили 50-летний рекорд в 35,6°C, зафиксированный в Саутгемптоне в 1976 году.
Стоит отметить, что во Франции среда и четверг обновили рекорды как самые жаркие дни за все время наблюдений.
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