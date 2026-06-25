Британия второй день подряд бьет температурные рекорды июня

По данным Метеорологической службы, установлен новый рекорд самой высокой температуры, зафиксированной в июне в Великобритании.

Соответствующие данные приводит телеканал Sky News, сообщает "Европейская правда".

Как указано, в городе Йовилтон в графстве Сомерсет температура достигла 36,4°C.

Ранее Британская метеорологическая служба сообщила, что ее станция в Йовилтоне зафиксировала в 14:13 температуру 36,1°C, что совпадает со вчерашним максимальным показателем.

Этот показатель был зафиксирован вчера в Госпорте.

Оба эти показатели побили 50-летний рекорд в 35,6°C, зафиксированный в Саутгемптоне в 1976 году.

Стоит отметить, что во Франции среда и четверг обновили рекорды как самые жаркие дни за все время наблюдений.