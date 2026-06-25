"Зелені" хочуть надзвичайного саміту ЄС у зв’язку з екстремальною спекою

Лідери ЄС повинні зібратися на надзвичайний саміт, щоб посилити заходи захисту від екстремальної спеки та підкріпити кліматичні зусилля блоку.

Про це заявила у четвер Європейська партія зелених, передає "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Цього тижня Західна Європа страждає від рекордної хвилі спеки, при цьому температура в багатьох країнах наближається до 40 градусів Цельсія або навіть перевищує цю позначку.

Нічні температури також надзвичайно високі, що створює значні ризики для здоров’я людей. За прогнозами, у вихідні хвиля спеки переміститься на схід, у бік Польщі.

Вчені сходяться на думці, що внаслідок зміни клімату такі хвилі спеки стають ще спекотнішими та частішими. Водночас ЄС поступово відступає від свого флагманського проєкту "Європейського зеленого курсу" – пакета заходів, спрямованих на скорочення викидів, що сприяють глобальному потеплінню, до нульового рівня до 2050 року – з метою підвищення економічних показників.

"Зелені" стверджують, що нинішня спека є надзвичайною ситуацією, яка має спонукати лідерів ЄС скликати позачергове засідання для обговорення посилення зусиль щодо скорочення викидів та захисту європейців від наслідків зміни клімату.

"Лідери держав та урядів повинні скликати надзвичайне засідання на найвищому рівні, щоб терміново посилити заходи Європи щодо захисту клімату та "Зелений курс". Історія оцінить політичні рішення, прийняті сьогодні та в найближчі місяці", – заявила співголова Європейської партії зелених Вула Цеці.

"Ця спека стрімко перетворюється на серйозну європейську кризу в галузі охорони здоров’я", – додав її співголова Кіаран Кафф.

"Європа має зараз прийняти рішення про подвоєння зусиль щодо реалізації політики, яка захищає нас від екстремальних погодних явищ", – сказав він.

Франція у четвер зупинила два ядерні реактори в рамках заходів з охорони навколишнього середовища, щоб уникнути скидання надмірної кількості гарячої води в річки, які й без того нагріваються під час рекордної спеки.

Варто зазначити, що у Франції середа й четвер оновили рекорди як найспекотніші дні за увесь час спостережень.