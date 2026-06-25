"Зеленые" хотят чрезвычайного саммита ЕС в связи с экстремальной жарой

Лидеры ЕС должны собраться на чрезвычайный саммит, чтобы усилить меры защиты от экстремальной жары и подкрепить климатические усилия блока.

Об этом заявила в четверг Европейская партия зеленых, передает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

На этой неделе Западная Европа страдает от рекордной волны жары, при этом температура во многих странах приближается к 40 градусам Цельсия или даже превышает эту отметку.

Ночные температуры также чрезвычайно высокие, что создает значительные риски для здоровья людей. По прогнозам, в выходные волна жары переместится на восток, в сторону Польши.

Ученые сходятся во мнении, что в результате изменения климата такие волны жары становятся еще жарче и чаще. В то же время ЕС постепенно отступает от своего флагманского проекта "Европейского зеленого курса" – пакета мер, направленных на сокращение выбросов, способствующих глобальному потеплению, до нулевого уровня к 2050 году – с целью повышения экономических показателей.

"Зеленые" утверждают, что нынешняя жара является чрезвычайной ситуацией, которая должна побудить лидеров ЕС созвать внеочередное заседание для обсуждения усиления усилий по сокращению выбросов и защиты европейцев от последствий изменения климата.

"Лидеры государств и правительств должны созвать чрезвычайное заседание на высшем уровне, чтобы срочно усилить меры Европы по защите климата и "Зеленый курс". История оценит политические решения, принятые сегодня и в ближайшие месяцы", – заявила сопредседатель Европейской партии зеленых Вула Цеци.

"Эта жара стремительно превращается в серьезный европейский кризис в области здравоохранения", – добавил ее сопредседатель Киаран Кафф.

"Европа должна сейчас принять решение об удвоении усилий по реализации политики, которая защищает нас от экстремальных погодных явлений", – сказал он.

Франция в четверг остановила два ядерных реактора в рамках мер по охране окружающей среды, чтобы избежать сброса чрезмерного количества горячей воды в реки, которые и без того нагреваются во время рекордной жары.

Стоит отметить, что во Франции среда и четверг обновили рекорды как самые жаркие дни за все время наблюдений.