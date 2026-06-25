Нідерланди нададуть 178 млн євро для підготовки України до зими та розвитку розподіленої генерації, а також країна готується вже восени передати декомісовані газові турбіни.

Про це у своїх соцмережах повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив український міністр, на полях Конференції з відновлення України у Гданську він підписав з міністром зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Шурдом Шурдсмою Дорожню карту співпраці між нашими країнами в енергетичній сфері.

За словами Шмигаля, йдеться насамперед про координацію дій для підготовки України до опалювального сезону 2026/2027 років, зокрема щодо пошуку та прискореної закупівлі критично важливого обладнання.

"Спільно працюватимемо й над оцінкою та залученням устаткування з виведених з експлуатації електростанцій Нідерландів для формування резервів та відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів в Україні", – додав він.

Міністр також зазначив, що окремий вектор співпраці – розвиток розподіленої генерації, залучення нідерландських технологій й приватного сектору для реалізації відповідних проєктів.

Україна вже передала партнерам перелік пріоритетних потреб й розраховує на постачання когенераційних установок та іншого обладнання для посилення стійкості енергосистеми, додав Шмигаль.

Раніше уряд Швеції ухвалив рішення про виділення Україні нового пакета допомоги на суму майже 1,5 мільярда крон (близько 140 мільйонів євро) на 2026 рік для підтримки енергетичного сектора перед зимою.

Повідомляли також, що на четвертому засіданні "енергетичного Рамштайну" у форматі G7+ у польському Гданську партнери оголосили про нові внески на загальну суму 375 млн євро на допомогу українському енергетичному сектору.

У квітні партнери України анонсували нові внески до Фонду підтримки енергетики на суму приблизно 100 млн євро.