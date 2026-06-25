Швеція виділяє близько 140 млн євро на енергетичну підтримку України перед зимою

Уряд Швеції ухвалив рішення про виділення Україні нового пакета допомоги на суму майже 1,5 мільярда крон (близько 140 мільйонів євро) на 2026 рік для підтримки енергетичного сектора перед зимою.

Про це йдеться в заяві шведського уряду, повідомляє "Європейська правда".

Очікується, що новий пакет допомоги сприятиме підготовці до зими завдяки ремонту, встановленню нових енергетичних потужностей, матеріально-технічній підтримці та зміцненню ядерної безпеки.

"Енергетичний сектор України є мішенню російської війни…Минула зима була особливо важкою…Щоб мати реальний шанс провести необхідні підготовчі роботи до настання нових холодів, Україні зараз потрібна додаткова підтримка. Тому уряд уже в червні ухвалив рішення про виділення нової допомоги енергетичному сектору України", – заявив міністр з питань допомоги та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса.

Новий пакет допомоги від Швеції включає 1,37 млрд крон для Фонду підтримки енергетики України (Ukraine Energy Support Fund), 100 млн крон для Управління цивільної оборони (MCF) та 20 млн крон для Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Раніше стало відомо, що на четвертому засіданні "енергетичного Рамштайну" у форматі G7+ у польському Гданську партнери оголосили про нові внески на загальну суму 375 млн євро на допомогу українському енергетичному сектору.

У квітні партнери України анонсували нові внески до Фонду підтримки енергетики на суму приблизно 100 млн євро.

Президент України Володимир Зеленський у виступі на засіданні Євроради 19 червня перерахував найважливіші потреби України для підготовки до наступної зими за сценарію, що війна триватиме далі.