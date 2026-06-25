Нидерланды выделят 178 млн евро на подготовку Украины к зиме и развитие распределенной генерации, а также уже осенью страна планирует передать списанные газовые турбины.

Об этом в своих соцсетях сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, сообщает "Европейская правда".

Как отметил украинский министр, в рамках Конференции по восстановлению Украины в Гданьске он подписал с министром внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Шурдом Шурдсмой "Дорожную карту" сотрудничества между нашими странами в энергетической сфере.

По словам Шмыгаля, речь идет прежде всего о координации действий по подготовке Украины к отопительному сезону 2026/2027 годов, в частности о поиске и ускоренной закупке критически важного оборудования.

"Будем совместно работать и над оценкой и привлечением оборудования с выведенных из эксплуатации электростанций Нидерландов для формирования резервов и восстановления поврежденных энергетических объектов в Украине", – добавил он.

Министр также отметил, что отдельным направлением сотрудничества является развитие распределенной генерации, привлечение нидерландских технологий и частного сектора для реализации соответствующих проектов.

Украина уже передала партнерам перечень приоритетных потребностей и рассчитывает на поставку когенерационных установок и другого оборудования для повышения устойчивости энергосистемы, добавил Шмыгаль.

Ранее правительство Швеции приняло решение о выделении Украине нового пакета помощи на сумму почти 1,5 миллиарда крон (около 140 миллионов евро) на 2026 год для поддержки энергетического сектора перед зимой.

Сообщалось также, что на четвертом заседании "энергетического Рамштайна" в формате G7+ в польском Гданьске партнеры объявили о новых взносах на общую сумму 375 млн евро в помощь украинскому энергетическому сектору.

В апреле партнеры Украины объявили о новых взносах в Фонд поддержки энергетики на сумму примерно 100 млн евро.