У Польщі зіткнулись два пасажирські потяги

У польській гміні Бялосліве у Великопольському воєводстві сталося зіткнення двох пасажирських поїздів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Повідомлення про зіткнення поїзда "Інтерсіті" з регіональним поїздом надійшло до пожежників трохи після 18:00.

Як повідомив речник обласного управління Державної пожежної служби в Познані Мартін Халаш, дві особи отримали поранення. На місце події прибувають чергові підрозділи пожежної служби.

"Підтверджено зіткнення двох поїздів. У результаті зіткнення поїзди частково зійшли з рейок", – повідомив Мартін Халаш.

Як зазначив речник, постраждали дві особи. На місці події працюють шість пожежних підрозділів. Незабаром до них приєднаються інші підрозділи. Наразі триває з’ясування кількості пасажирів, які подорожували в обох поїздах.

Інформації про загиблих та інших поранених немає.

Як повідомив Бартош Пєтржиковський із пресслужби PKP PLK, на станції Бялосліве зіткнулися потяги: "Polregio" на маршруті Піла – Бидгощ та "PKP Intercity" Бялогард – Варшава.

Рух поїздів на лінії Піла – Бидгощ тимчасово призупинено.

У Британії 19 червня зіткнулися два пасажирських поїзди, внаслідок чого машиніст одного з них загинув, десятки пасажирів отримали травми різної тяжкості.

А у Мюнхені зійшов з рейок та впав з мосту вантажний потяг, внаслідок аварії загинула одна людина.