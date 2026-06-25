У Польщі зіткнулись два пасажирські потяги
Новини — Четвер, 25 червня 2026, 20:25 —
У польській гміні Бялосліве у Великопольському воєводстві сталося зіткнення двох пасажирських поїздів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.
Повідомлення про зіткнення поїзда "Інтерсіті" з регіональним поїздом надійшло до пожежників трохи після 18:00.
Як повідомив речник обласного управління Державної пожежної служби в Познані Мартін Халаш, дві особи отримали поранення. На місце події прибувають чергові підрозділи пожежної служби.
"Підтверджено зіткнення двох поїздів. У результаті зіткнення поїзди частково зійшли з рейок", – повідомив Мартін Халаш.
Як зазначив речник, постраждали дві особи. На місці події працюють шість пожежних підрозділів. Незабаром до них приєднаються інші підрозділи. Наразі триває з’ясування кількості пасажирів, які подорожували в обох поїздах.
Інформації про загиблих та інших поранених немає.
Як повідомив Бартош Пєтржиковський із пресслужби PKP PLK, на станції Бялосліве зіткнулися потяги: "Polregio" на маршруті Піла – Бидгощ та "PKP Intercity" Бялогард – Варшава.
Рух поїздів на лінії Піла – Бидгощ тимчасово призупинено.
У Британії 19 червня зіткнулися два пасажирських поїзди, внаслідок чого машиніст одного з них загинув, десятки пасажирів отримали травми різної тяжкості.
А у Мюнхені зійшов з рейок та впав з мосту вантажний потяг, внаслідок аварії загинула одна людина.