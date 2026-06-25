Укр Рус Eng

У Польщі зіткнулись два пасажирські потяги

фото
Новини — Четвер, 25 червня 2026, 20:25 — Іванна Костіна

У польській гміні Бялосліве  у Великопольському воєводстві сталося зіткнення двох пасажирських поїздів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Повідомлення про зіткнення поїзда "Інтерсіті" з регіональним поїздом надійшло до пожежників трохи після 18:00.

 

Як повідомив речник обласного управління Державної пожежної служби в Познані Мартін Халаш, дві особи отримали поранення. На місце події прибувають чергові підрозділи пожежної служби.

"Підтверджено зіткнення двох поїздів. У результаті зіткнення поїзди частково зійшли з рейок", – повідомив Мартін Халаш.

Як зазначив речник, постраждали дві особи. На місці події працюють шість пожежних підрозділів. Незабаром до них приєднаються інші підрозділи. Наразі триває з’ясування кількості пасажирів, які подорожували в обох поїздах.

Інформації про загиблих та інших поранених немає.

Як повідомив Бартош Пєтржиковський із пресслужби PKP PLK, на станції Бялосліве зіткнулися потяги: "Polregio" на маршруті Піла – Бидгощ та "PKP Intercity" Бялогард – Варшава.

Рух поїздів на лінії Піла – Бидгощ тимчасово призупинено.

У Британії 19 червня зіткнулися два пасажирських поїзди, внаслідок чого машиніст одного з них загинув, десятки пасажирів отримали травми різної тяжкості. 

А у Мюнхені  зійшов з рейок та впав з мосту вантажний потяг, внаслідок аварії загинула одна людина. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща
Реклама: