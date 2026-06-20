У Британії в зіткненні двох потягів загинув машиніст, десятки людей постраждали

У Британії зіткнулся два пасажирських поїзди, внаслідок чого машиніст одного з них загинув, десятки пасажирів отримали травми різної тяжкості.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Аварія сталася ввечері в п’ятницю біля міста Бедфорд, що неподалік Кембриджа. Пасажирський потяг з Корбі взізався в хвіст іншого пасажирського поїзда, що зупинився на тій самій колії. Від сили удару один вагон зійшов з рейок.

Загинув машиніст потяга, 11 людей отримали дуже тяжкі травми, ще 22 – серйозні травми, та 56 – незначні, повідомили у регіональній службі екстреної медичної допомоги за підсумками рятувальної операції. До неї були залучені понад 20 бригад екстреної медичної допомоги та шість "швидких"-гелікоптерів.

SkyNews

Міністр транспорту пообіцяв ретельне розслідування причин нещасного випадку.

SkyNews

Король Чарльз ІІІ через речника Букінгемського палацу висловив співчуття постраждалим та родині загиблого.

У Мюнхені вночі зійшов з рейок та впав з мосту вантажний потяг, внаслідок аварії загинула одна людина.

Раніше цього тижня в Іспанії через пожежу зупиняли швидкісне залізничне сполучення між Мадридом і Барселоною.