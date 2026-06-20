У Мюнхені зійшов з рейок та впав з мосту вантажний потяг, є загиблий

У німецькому Мюнхені вночі зійшов з рейок на шляхопроводі вантажний потяг, два його вагони зірвалися на дорогу нижче, одна людина загинула.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Аварія сталась вночі 20 червня у Мюнхені. Вантажний потяг, що проїздив шляхопроводом для залізниці, зійшов з рейок. Два його вагони вилетіли за межі огорожі та впали на дорогу з 5-метрової висоти.

Ehsan Monajati/dpa

Серйозно постраждала одна людина. Оновлено: згодом повідомили, що постраждалий помер. Деталей про нього не повідомляють.

У поліції заявили, що потяг не перевозив ніяких небезпечних речовин і загрози для громадськості немає.

Залізничну гілку, де стався нещасний випадок, використовують лише для вантажних перевезень, тож на пасажирський залізничний рух це не вплине, зазначили у Deutsche Bahn..

Дорога на місці події перекрита, ліквідація наслідків аварії може тривати до неділі.

У четвер один з вокзалів Парижа зупиняв роботу через знеструмлення лінії, що призвело до значних спізнень поїздів. Перед тим ще десятки поїздів у різних регіонах країни завчасно скасували через вкрай спекотну погоду, що загрожувала аваріями через перегрів обладнання залізниці.

В Іспанії того ж дня через пожежу зупинили швидкісне залізничне сполучення між Мадридом і Барселоною.