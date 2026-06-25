В Польше столкнулись два пассажирских поезда

В польской гмине Бялосливе в Великопольском воеводстве произошло столкновение двух пассажирских поездов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Сообщение о столкновении поезда "Интерсити" с региональным поездом поступило в пожарную службу чуть позже 18:00.

Как сообщил пресс-секретарь областного управления Государственной пожарной службы в Познани Мартин Халаш, два человека получили ранения. На место происшествия прибывают дежурные подразделения пожарной службы.

"Подтверждено столкновение двух поездов. В результате столкновения поезда частично сошли с рельсов", – сообщил Мартин Халаш.

Как отметил пресс-секретарь, пострадали два человека. На месте происшествия работают шесть пожарных подразделений. Вскоре к ним присоединятся другие подразделения. В настоящее время продолжается выяснение количества пассажиров, которые ехали в обоих поездах.

Информации о погибших и других раненых нет.

Как сообщил Бартош Петржиковский из пресс-службы PKP PLK, на станции Бялосливе столкнулись поезда: "Polregio" на маршруте Пила – Быдгощ и "PKP Intercity" Бялогард – Варшава.

Движение поездов на линии Пила – Быдгощ временно приостановлено.

В Великобритании 19 июня столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего машинист одного из них погиб, десятки пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

А в Мюнхене сошел с рельсов и упал с моста грузовой поезд, в результате аварии погиб один человек.