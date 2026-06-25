РФ закриває Генконсульство Румунії у Санкт-Петербурзі

Росія вирішила оголосити генконсула Румунії персоною нон грата і закрити Генеральне консульство країни у Санкт-Петербурзі.

Про це йдеться у повідомленні МЗС РФ, передає "Європейська правда".

Російське Міністерство закордонних справ у четвер викликало посла Румунії в країні Крістіана Істрате.

Йому "було вручено ноту Міністерства про оголошення генерального консула Румунії в Санкт-Петербурзі персоною нон ґрата та майбутнє закриття розташованого там консульського представництва цієї країни".

"Цей захід є відповіддю на нічим не обґрунтоване відкликання Бухарестом згоди на діяльність Генерального консульства Росії в Констанці та оголошення його керівника персоною нон ґрата", – йдеться в повідомленні МЗС РФ.

Бухарест вдався до закриття генконсульства, а також оголосив російського генконсула персоною нон ґрата минулого місяця.

Це сталося після того, як вночі 29 травня російський ударний безпілотник врізався у дах житлової багатоповерхівки у Галаці й вибухнув, проломивши його і спричинивши пожежу у коридорі квартири на найвищому поверсі. Постраждали двоє її мешканців. За висновками слідчих, безпілотний апарат ніс щонайменше 30 кілограмів вибухівки.

Це наразі найсерйозніший інцидент за увесь час, коли російські ударні дрони залітали на територію Румунії.