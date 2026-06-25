Росія викликала посла Румунії через закриття генконсульства в Констанці

Російське Міністерство закордонних справ у четвер викликало посла Румунії в країні Крістіана Істрате.

Як пише "Європейська правда", про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє російське агентство "Интерфакс".

Захарова заявила, що румунського посла викликали в МЗС, щоб оголосити йому про заходи у відповідь на закриття Румунією генерального консульства Росії у Констанці.

Бухарест вдався до закриття генконсульства, а також оголосив російського генконсула персоною нон ґрата минулого місяця.

Це сталося після того, як вночі 29 травня російський ударний безпілотник врізався у дах житлової багатоповерхівки у Галаці й вибухнув, проломивши його і спричинивши пожежу у коридорі квартири на найвищому поверсі. Постраждали двоє її мешканців. За висновками слідчих, безпілотний апарат ніс щонайменше 30 кілограмів вибухівки.

Це наразі найсерйозніший інцидент за увесь час, коли російські ударні дрони залітали на територію Румунії.

Румунські військові пояснили, що не встигли збити безпілотник через брак часу на реагування та низку обмежень в умовах мирного часу.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що російський дрон, який влучив у багатоповерхівку у румунському місті Галац, був підбитий українською ППО, внаслідок чого змінив траєкторію.