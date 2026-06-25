РФ закрывает генеральное консульство Румынии в Санкт-Петербурге

Россия решила объявить генерального консула Румынии персоной нон грата и закрыть генеральное консульство этой страны в Санкт-Петербурге.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ, передает "Европейская правда".

Российское Министерство иностранных дел в четверг вызвало посла Румынии в стране Кристиана Истрате.

Ему "была вручена нота Министерства об объявлении генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге персоной нон грата и предстоящем закрытии расположенного там консульского представительства этой страны".

"Эта мера является ответом на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на деятельность Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя персоной нон грата", – говорится в сообщении МИД РФ.

Бухарест прибег к закрытию генконсульства, а также объявил российского генконсула персоной нон грата в прошлом месяце.

Это произошло после того, как ночью 29 мая российский ударный беспилотник врезался в крышу жилого многоэтажного дома в Галаце и взорвался, проломив его и вызвав пожар в коридоре квартиры на самом верхнем этаже. Пострадали двое её жильцов. По выводам следователей, беспилотный аппарат нес не менее 30 килограммов взрывчатки.

Это на данный момент самый серьёзный инцидент за всё время, когда российские ударные дроны залетали на территорию Румынии.