У Румунії показали фото зсередини будинка у Галаці, дах якого проломив російський дрон
Новини — П'ятниця, 29 травня 2026, 13:59 —
У Румунії з’явилися фотографії зсередини квартири на верхньому поверсі багатоповерхівки у Галаці, куди вночі 29 травня влучив дрон, ідентифікований як російський апарат типу "Шахед".
Як повідомляє "Європейська правда", перші фото опублікувало видання Mediafax.
Кадри з місця влучання дрона свідчать, що вибух проломив дах над крайнім 10-м поверхом над вхідною зоною квартири.
На стелі коридору квартири видніється дірка довжиною понад 2 метри і шириною понад метр з уламками арматури, у коридорі видно сліди пожежі.
Значні пошкодження видно безпосередньо на даху багатоповерхівки, вибиті вікна загального коридору біля виходу на дах.
Раніше повідомляли, що у помешканні перебували 52-річна жінка з 14-річною дитиною, вони госпіталізовані з незначними травмами. Влучання безпілотника, за даними слідства, сталося близько 01:50. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.
Румунські військові пояснили, що не встигли збити безпілотник через брак часу на реагування та низку обмежень в умовах мирного часу.
Від найближчої точки українського кордону до житлової забудови у Галаці – близько 13 кілометрів.
В МЗС Румунії назвали інцидент "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії та викликали російського посла; президент скликав Раду нацбезпеки.
Румунія бачить підстави активувати "консультаційну" 4-ту статтю Північноатлантичного договору та просить союзників передислокувати додаткові засоби для боротьби з дронами.