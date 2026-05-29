У Румунії показали фото зсередини будинка у Галаці, дах якого проломив російський дрон

У Румунії з’явилися фотографії зсередини квартири на верхньому поверсі багатоповерхівки у Галаці, куди вночі 29 травня влучив дрон, ідентифікований як російський апарат типу "Шахед".

Як повідомляє "Європейська правда", перші фото опублікувало видання Mediafax.

Кадри з місця влучання дрона свідчать, що вибух проломив дах над крайнім 10-м поверхом над вхідною зоною квартири.

На стелі коридору квартири видніється дірка довжиною понад 2 метри і шириною понад метр з уламками арматури, у коридорі видно сліди пожежі.

Фото: Mediafax

Значні пошкодження видно безпосередньо на даху багатоповерхівки, вибиті вікна загального коридору біля виходу на дах.

Раніше повідомляли, що у помешканні перебували 52-річна жінка з 14-річною дитиною, вони госпіталізовані з незначними травмами. Влучання безпілотника, за даними слідства, сталося близько 01:50. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Румунські військові пояснили, що не встигли збити безпілотник через брак часу на реагування та низку обмежень в умовах мирного часу.

Від найближчої точки українського кордону до житлової забудови у Галаці – близько 13 кілометрів.

В МЗС Румунії назвали інцидент "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії та викликали російського посла; президент скликав Раду нацбезпеки.

Румунія бачить підстави активувати "консультаційну" 4-ту статтю Північноатлантичного договору та просить союзників передислокувати додаткові засоби для боротьби з дронами.