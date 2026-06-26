Рютте: Путін не боїться наших зобов'язань, він боїться їх виконання

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що майбутній саміт в Анкарі буде навіть важливішим за торішній, оскільки йдеться про виконання зобов'язань, і саме це слугує стримуванню Росії.

Про це він сказав під час дискусії в Atlantic Council, передає "Європейська правда".

За його словами, торік лідери домовилися про 5% ВВП на оборонні витрати, а також про підтримку України та нарощування оборонного виробництва.

"Цього саміту йдеться про виконання зобов’язань, надійний курс, і той факт, що минулого року ми витратили майже на 20% більше, вже є доказом того, що це відбувається, і тепер ми маємо переконатися, що маємо надійний шлях до 5%. І я бачу, що це абсолютно відбувається, особливо коли йдеться про оборону", – зазначив Рютте.

"Найголовніше – щоб у Москві зрозуміли: "Гей, ми можемо боротися з вами вже сьогодні, і ми подбаємо про те, щоб у разі, якщо ви зробите якийсь безглуздий крок проти нас, ми були готові захищатися", – уточнив він.

За словами Рютте, саміт у Гаазі був великим успіхом, бо країни змогли взяти на себе зобов'язання.

"Але важливо виконати наші зобов’язання, і саме це, як я бачу, має статися в Анкарі, – це ще важливіше. Бо зрештою Путін не боїться зобов’язань, він боїться їхнього виконання, і саме це ми й робимо, Владімір, ми будемо захищатися", – заявив генсек.

На саміті НАТО в Анкарі наступного місяця очікується, що члени Альянсу зобов’яжуться укласти нові контракти на постачання озброєння на суму в мільярди доларів та збільшити обсяги виробництва зброї, зокрема для України.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про те, що під час саміту в Туреччині не буде окремого засідання Ради Україна-НАТО.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна буде представлена на саміті НАТО делегацією, яку він очолить.